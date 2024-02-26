Алиев заявил, что возвращение переселенцев в город Агдам в Карабахе начнется в 2025 году

Президент отметил, что строительные работы в Карабахе приобрели широкий размах, и бывшие вынужденные переселенцы уже вернулись в пять населенных пунктов

БАКУ, 26 февраля. /ТАСС/. Переселение людей в город Агдам в Карабахе начнется в 2025 году. Об этом сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Восстанавливается город Агдам, в следующем году начнется первое переселение и в Агдам", - сказал глава государства на встрече с общественностью Ходжалинского района.

Алиев отметил, что строительные работы в Карабахе приобрели широкий размах, и бывшие вынужденные переселенцы уже вернулись в пять населенных пунктов. "В этом году число этих населенных пунктов достигнет двадцати. В этом году и в Ходжалы, и в Ханкенди уже будет восстановлена жизнь, в том числе будут восстановлены и расположенные поблизости села Малыбейли, Кяркиджахан, село Туршсу Шушинского района", - добавил он.

По данным правительства Азербайджана, в 2023 году в Карабах вернулись около 5 тыс. бывших переселенцев.

Ранее президент Азербайджана сообщал, что правительство планирует к концу 2026 года переселить в Карабах и Восточный Зангезур 140 тыс. человек. Он отметил, что за три года после завершения военных действий в Карабахе Азербайджан вложил в восстановление региона $7 млрд. В госбюджете страны на 2024 год на эти цели предусмотрены средства в размере $2,4 млрд.

Азербайджан вернул контроль над Агдамом 20 ноября 2020 года. Агдамский район был самым населенным районом среди территорий, затронутых карабахским конфликтом, - ранее там проживали 143 тыс. человек.