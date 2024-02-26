В Палестине заявили, что Израиль ведет войну против права палестинцев на самоопределение

Глава МИД Рияд аль-Малики сообщил, что "Израиль нарушает права человека, пользуется безнаказанностью"

РАБАТ, 26 февраля. /ТАСС/. Израиль, совершая агрессию в секторе Газа, ведет геноцидную войну и совершает преступления против неотъемлемых прав палестинского народа, прежде всего права на самоопределение, независимость и возвращение. Об этом заявил министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики, выступая на 55-й сессии Совета по правам человека (СПЧ) ООН в Женеве.

"Израиль разрушил международное право, осуществляя жестокую агрессию против палестинского народа в секторе Газа, в результате которой погибли почти 30 тыс. человек. Это геноцидная война и преступления против неотъемлемых прав палестинского народа, прежде всего права на самоопределение, независимость и возвращение", - цитирует его информационное агентство WAFA.

"Израиль нарушает права человека, пользуется безнаказанностью, правом вето и оружием в соответствии с двойными стандартами и избирательным подходом к применению международного закона", - подчеркнул аль-Малики.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников, в том числе детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме.

Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.

С начала эскалации палестино-израильского конфликта число жертв в секторе Газа достигло почти 30 тыс.