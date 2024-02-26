Глава политбюро ХАМАС обвинил Израиль в замедлении переговоров об освобождении заложников

Исмаил Хания отметил, что считает подобное поведение Израиля неприемлемым и предупредил, что "время для действий такого рода истекает"

КАИР, 26 февраля. /ТАСС/. Израиль затягивает ход ведения переговоров об установлении перемирия в секторе Газа и освобождении удерживаемых там заложников. С таким утверждением выступил глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания на встрече в Дохе с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани.

"ХАМАС дало соответствующий ответ на усилия посредников и согласилось с ходом переговоров о прекращении агрессии, мы проявили в данном вопросе гибкость и отнеслись к нему со всей серьезностью, однако израильская сторона затягивает переговорный процесс", - приводит слова Хании официальный телеграм-канал движения. Глава политбюро ХАМАС добавил, что считает подобное поведение Израиля неприемлемым и предупредил, что "время для действий такого рода истекает". Он также подчеркнул, что израильские власти пытаются использовать переговоры как "прикрытие своих преступлений" в Газе, но ХАМАС "не позволит им это сделать".

Ранее телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария" сообщал о возобновлении переговоров между делегациями из Египта, Израиля, Катара и США в катарской столице. Утверждалось, что представители ХАМАС также примут участие в консультациях, которые после Дохи продолжатся в Каире.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и взятием заложников. Израиль начал наносить ответные удары по палестинскому анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. 1 декабря армия Израиля обвинила ХАМАС в нарушении действовавшего с 24 ноября перемирия и объявила, что вновь переходит к боевым действиям в секторе Газа. Власти Палестины возложили на США ответственность за возобновление израильской агрессии.