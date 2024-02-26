Кулеба хочет оружия, в Париже демонстрируют сплоченность. События вокруг Украины

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал ЕС запретить экспорт боеприпасов из европейских государств в другие страны, кроме Украины, чтобы восполнить их нехватку в ВСУ.

Конференция по Украине, которую организует президент Франции Эмманюэль Макрон в Париже, должна развеять впечатление, что дела у Киева идут плохо после неудач на поле боя. Участники встречи хотят послать сигнал о европейской сплоченности и решимости как украинскому населению, так и российскому президенту Владимиру Путину, заявила представитель кабмина ФРГ Кристиане Хофман.

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Ход операции

Российские войска за сутки отбили семь атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении, шесть атак на авдеевском направлении, три атаки на донецком и две атаки на южнодонецком направлениях, две контратаки у населенного пункта Терны в ДНР, одну атаку в районе населенного пункта Работино Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ. ВС РФ на авдеевском направлении освободили населенный пункт Ласточкино, указали в ведомстве. Потери противника за сутки на всех направлениях, включая херсонское, составили более 1175 бойцов, отметили в МО РФ.

Российские средства ПВО в течение суток сбили 2 ракеты Storm Shadow, 5 снарядов РСЗО HIMARS и более 60 украинских беспилотников. ВС РФ поразили также пусковую установку ЗРК NASAMS норвежского производства.

Мирный план не обсуждался

Никаких контактов Москвы и Киева по обсуждению мирного плана президента Украины Владимира Зеленского не было, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление Зеленского о том, что Киев намерен передать Москве свой план урегулирования на конференции, которую планирует провести в Швейцарии. Песков отметил, что, видимо, речь идет "об этом странном женевском формате - конференция по обсуждению мирного плана Зеленского".

Жалобы Зеленского

Киев без помощи Вашингтона потеряет еще больше территорий и людей на передовой, заявил в интервью телеканалу NBC президент Украины. При этом он добавил, что в случае прибытия "сильного" пакета помощи от Вашингтона Киев предпримет "более мощные шаги" на фронте.

Украинский лидер выразил надежду на то, что в случае победы на предстоящих в ноябре президентских выборах в США Дональда Трампа, Вашингтон не сменит курс по отношению к Киеву. Зеленский также надеется, что США хотят победы Украины в конфликте с Россией, а не пытаются посредством Киева ослабить Москву.

Неучтенное оружие

От 2 млн до 5 млн единиц неучтенного оружия находятся сейчас на руках у населения Украины, сообщил глава МВД страны Игорь Клименко. Он пояснил, что речь идет об оружии, розданном украинцам после февраля 2022 года, а также о том, которое они привозят из зоны боевых действий.

Клименко добавил, что сейчас готовится законопроект, в соответствии с которым находящееся на руках у населения оружие необходимо будет сдать или легализовать по прошествии 90 дней с окончания действия режима военного положения, чтобы неучтенное оружие не осело в криминальной сфере. Глава МВД признал, что в последнее время в стране растет число преступлений, в частности "связанных с оружием", и их будет еще больше.

Изъять и отдать

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал ЕС запретить экспорт боеприпасов из европейских государств в другие страны, кроме Украины, чтобы восполнить их нехватку в ВСУ. При этом он возложил вину за нехватку боеприпасов на западных союзников Киева, которые, по мнению министра, "совершили ошибку", слишком поздно увеличив собственное производство вооружений. Кулеба вновь призвал правительство ФРГ поставить его стране крылатые ракеты Taurus и заявил, что переговоры по ним продолжаются.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур согласился с Кулебой, предложив забрать все имеющиеся у западных стран боеприпасы и оружие и передать их Киеву.

Тайные переговоры

Германия и Индия тайно обсуждают сделку по закупке боеприпасов для ВСУ, сообщил журнал Der Spiegel. По его информации, Берлин ведет переговоры с Нью-Дели о покупке снарядов для нужд ВСУ через посредников. Издание отмечает, что Индия располагает большими запасами артиллерийских боеприпасов. По данным журнала, руководство ФРГ также не исключает возможность заключения сделки о поставках Киеву боеприпасов с арабскими странами, некоторые из которых обладают большими запасами.

Боррель предлагает

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что предложит государствам - членам сообщества создать фонд помощи Украине для поддержки в разработке беспилотников и искусственного интеллекта. Боррель признал, что в украинском обществе есть усталость от конфликта, однако больше его беспокоят аналогичные настроения в Европе, указав, что "не все войны заканчиваются миром".

Запад будет сигнализировать

Конференция по Украине, которую организует президент Франции Эмманюэль Макрон в понедельник вечером в Париже, должна развеять впечатление, что дела у Киева идут плохо после неудач на поле боя, сообщило агентство AFP со ссылкой на неназванный источник в администрации французского лидера. При этом источник отметил, что новые заявления о помощи Украине не планируются.

В конференции, наряду с Макроном, примут участие канцлер Германии Олаф Шольц, президент Польши Анджей Дуда и премьер-министры ряда стран ЕС. Президент Украины обратится к участникам встречи по видеосвязи. От США в мероприятии примут участие помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен, Великобританию будет представлять глава МИД Дэвид Кэмерон.

Как заявила представитель кабинета министров ФРГ Кристиане Хофман, "встреча снова дает возможность направить ясный сигнал о европейской сплоченности и решимости как украинскому населению, так и российскому президенту Путину".