Палестинский Красный Полумесяц приостановит деятельность в Газе на двое суток

В организации сообщили, что причиной такого решения стало "несоблюдение армией Израиля процедур и механизмов координации, согласованных со структурами ООН"

БЕЙРУТ, 26 февраля. /ТАСС/. Палестинское общество Красного Полумесяца сообщило о приостановке всех операций в секторе Газа на 48 часов из-за невозможности обеспечить безопасность своих сотрудников, а также пациентов, которым оказывается помощь. Об этом говорится в заявлении организации, размещенном на ее странице в X.

"Палестинское общество Красного Полумесяца приостанавливает все процедуры по координации медицинских миссий в секторе Газа на 48 часов из-за неспособности обеспечить безопасность бригад неотложной помощи, а также пациентов и раненых, находящихся в больницах, медцентрах и автомобилях общества", - указывается в тексте.

В Красном Полумесяце сообщили, что причиной такого решения стало "несоблюдение армией Израиля процедур и механизмов координации, согласованных со структурами ООН".

По информации организации, израильские военные в течение семи часов удерживали ее колонну, которая эвакуировала раненых из больницы "Аль-Амаль" в город Рафах, несмотря на то, что операция была согласована с Управлением ООН по координации гуманитарных вопросов и властями еврейского государства. Израильские силы задержали трех медиков, одного из которых отпустили через продолжительный период времени.

В Красном Полумесяце отметили, что армия Израиля неоднократно обстреливала машины скорой помощи, препятствовала перемещению колонн с гуманитарными грузами в различные районы палестинского анклава, а также задерживала сотрудников общества.