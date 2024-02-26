В Днепропетровской области Украины объект инфраструктуры получил повреждения

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Объект инфраструктуры поврежден в Никопольском районе Днепропетровской области Украины. Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
"Поврежден <...> инфраструктурный объект", - написал он в своем Telegram-канале.
Ранее глава областной администрации Сергей Лысак проинформировал о повреждении предприятия на территории Днепропетровской области.
По данным украинского официального ресурса для оповещения населения, в понедельник в Днепропетровской области пять раз объявлялась воздушная тревога: в 00:04 мск, 12:36 мск, 13:41 мск, 14:35 мск и 16:34 мск.