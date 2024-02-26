Умер военный США, устроивший акцию протеста у посольства Израиля

Согласно сведениям американской печати, "экстремальный акт протеста" совершил 25-летний Эрон Бушнелл

ВАШИНГТОН, 26 февраля. /ТАСС/. Американский военнослужащий, устроивший в Вашингтоне в знак протеста против операций Израиля в секторе Газа акцию протеста, умер. Это подтвердила корреспонденту ТАСС руководитель пресс-службы ВВС США Энн Стефанек.

Акцию провел в воскресенье у ворот посольства Израиля в Вашингтоне молодой мужчина из ВВС США. Происходящее он транслировал в прямом эфире через стриминговый сервис Twitch.

"Военнослужащий ВВС, являвшийся участником вчерашнего инцидента, скончался от ран минувшим вечером. Мы предоставим дополнительные детали через 24 часа после того, как завершим оповещение ближайших родственников", - заявила Стефанек.

"Я больше не собираюсь быть причастным к геноциду", - говорит в начале трансляции протестующий в камуфляжной военной форме. Он предупреждает, что совершит "экстремальный акт протеста". "Однако по сравнению с тем, что испытывают люди в Газе по вине своих колонизаторов - совершенно не экстремальный", - добавляет протестующий.

Согласно сведениям американской печати, "экстремальный акт протеста" совершил 25-летний Эрон Бушнелл. В ВВС США он был программистом. Служил в Сан-Антонио (штат Техас).