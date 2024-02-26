Шольц: вступление Швеции в НАТО укрепляет оборонительный союз, безопасность Европы и мира

По словам канцлера Германии, "хорошо, что венгерский парламент одобрил присоединение"

БЕРЛИН, 26 февраля. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц приветствовал ратификацию парламентом Венгрии протокола о приеме Швеции в НАТО.

"Путь Швеции к вступлению в НАТО свободен - это победа для всех нас. Хорошо, что венгерский парламент сегодня одобрил присоединение", - написал Шольц на своей странице в X. "Данное решение укрепляет наш оборонительный союз и, следовательно, безопасность Европы и мира", - подчеркнул глава правительства ФРГ.

Ранее парламент Венгрии ратифицировал соглашение о вступлении Швеции в НАТО. Венгрия стала последней страной в альянсе, одобрившей шведскую заявку. Венгерское правительство внесло в парламент законопроект о вступлении Швеции в НАТО еще летом 2022 года, но депутаты положили его под сукно из-за недружественных высказываний шведских политиков в адрес Венгрии. 27 марта 2023 года венгерский парламент дал согласие на присоединение Финляндии к НАТО, но отложил рассмотрение вопроса о Швеции. Две северные страны подали свои заявки в Североатлантический альянс 18 мая 2022 года, указав, что к такому шагу их подтолкнули события на Украине.