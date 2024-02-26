В Абхазии заявили, что участие в мероприятиях БРИКС помогает международному сотрудничеству

Глава МИД республики Инал Ардзинба отметил значимость подписанного плана консультаций с российским дипведомством на 2024-2025 годы

СУХУМ, 26 февраля. /ТАСС/. Участие Абхазии в мероприятиях БРИКС под председательством России открывает новые возможности для международного сотрудничества республики. Об этом сказал министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба на встрече с президентом Асланом Бжанией, сообщает пресс-служба главы государства.

"Министерство иностранных дел Абхазии активно работает над участием в мероприятиях БРИКС под председательством Российской Федерации, что открывает новые возможности для международного сотрудничества Абхазии", - сказал Ардзинба.

Министр в ходе встречи подчеркнул значимость подписанного плана консультаций между МИД Республики Абхазия и МИД Российской Федерации на 2024-2025 годы. Особое внимание, по его словам, уделено "содействию в контактах между руководителями ведомств, реализации совместных проектов в сфере здравоохранения, образования, спорта, культуры и МЧС". "На завершающей стадии - вопрос вступления в силу соглашения между Республикой Абхазия и Российской Федерацией об урегулировании вопросов двойного гражданства", - сказал министр, отметив, что при поддержке МИД России активно расширяются международные контакты республики.

Говоря о возможном сотрудничестве с Белоруссией, Ардзинба отметил, что в рамках диалога были организованы взаимные визиты глав государств и созданы условия для межведомственного общения. "Успешно зарегистрирован торговый дом "Абхазия" в Минске, что способствует укреплению торговых связей между странами", - сказал Ардзинба. Министр добавил, что обеспечен беспошлинный ввоз товаров производства Абхазии в Белоруссию, а также идет разработка проекта белорусских инвесторов, который планируется к реализации в Восточной Абхазии.

Отметив, что в минувшем году было уделено особое внимание рабочим поездкам в Турецкую Республику, Северный Кипр и Сирийскую Арабскую Республику, министр сказал, что "Абхазия изучает возможность торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия с этими странами". "Мы также совместно с российскими коллегами ведем скоординированную работу по Ближнему Востоку", - добавил он.

Ранее Ардзинба заявлял о заинтересованности Абхазии в участии в мероприятиях в рамках БРИКС и о том, что национальная сборная Абхазии будет участвовать в Играх БРИКС в 15 дисциплинах.