Глава МИД Марокко предостерег от обострения ситуации в Иерусалиме в дни месяца Рамадан

Насер Бурита имел в виду возможные шаги израильских властей, направленные на провокацию стычек с участием палестинцев

РАБАТ, 26 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел, африканского сотрудничества и по вопросам марокканцев, проживающих за рубежом, Насер Бурита предостерег от действий, способных привести к росту напряженности вокруг мечети Аль-Акса в Иерусалиме в дни священного для мусульман месяца поста Рамадан (начинается во второй декаде марта).

"Марокко предостерегает от действий и решений, которые могут привести к обострению напряженности вокруг мечети Аль-Акса в Иерусалиме в месяц Рамадан", - сказал глава МИД, имея в виду возможные шаги израильских властей, направленные на провокацию стычек с участием палестинцев. Бурита принял участие в Рабате в совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Франции Стефаном Сежурне, сообщает внешнеполитическое ведомство североафриканского королевства.

Сохранить арабо-исламскую идентичность Иерусалима

Бурита упомянул о "катастрофических гуманитарных последствиях израильской агрессии против Газы", подчеркнув важность "принятия мер для установления режима прекращения огня, обеспечения доставки помощи, содействия созданию условий для политического процесса, отказа от насильственного перемещения палестинцев и сохранения арабо-исламской идентичности Иерусалима".

Марокканский и французский министры также обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, ситуацию в Средиземноморье, пути укрепления совместных действий в Африке, в том числе в регионе Сахеля.

Марокканские власти и общественность традиционно уделяют повышенное внимание развитию событий в зоне ближневосточного конфликта. Король Мухаммед VI является председателем Комитета по Иерусалиму при Организации исламского сотрудничества, основным направлением деятельности которого объявлены сохранение духовного и цивилизационного значения города.

Резкое обострение ситуации

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников, в том числе детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.

С начала эскалации палестино-израильского конфликта число жертв в секторе Газа достигло почти 30 тыс.