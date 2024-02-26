26 февраля, 17:13,
обновлено 26 февраля, 17:15

Парламент Венгрии избрал новым президентом Тамаша Шуйока

Президент Венгрии Тамаш Шуйок. AP Photo/ Denes Erdos
Президент Венгрии Тамаш Шуйок
© AP Photo/ Denes Erdos

Он сменит на посту главы государства Каталин Новак, которая ушла в отставку на фоне скандала с помилованием причастного к преступлению на почве педофилии

БУДАПЕШТ, 26 февраля. /ТАСС/. Парламент Венгрии избрал новым президентом страны Тамаша Шуйока, являвшегося до последнего времени председателем Конституционного суда. Он сменит на посту главы государства Каталин Новак, которая ушла в отставку на фоне скандала с помилованием человека, причастного к преступлению на почве педофилии.

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Избрание нового президента состоялось в первый день весенней сессии, открытие которой транслировалось на сайте парламента. Кандидатура 67-летнего Шуйока была выдвинута коалицией правящих партий "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" и их младших партнеров - христианских демократов, - занимающих в парламенте 135 мест из 199. При голосовании все проправительственные депутаты выступили в поддержку Шуйока, что обеспечило ему победу уже в первом туре. 

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