Парламент Венгрии избрал новым президентом Тамаша Шуйока

Он сменит на посту главы государства Каталин Новак, которая ушла в отставку на фоне скандала с помилованием причастного к преступлению на почве педофилии

БУДАПЕШТ, 26 февраля. /ТАСС/. Парламент Венгрии избрал новым президентом страны Тамаша Шуйока, являвшегося до последнего времени председателем Конституционного суда. Он сменит на посту главы государства Каталин Новак, которая ушла в отставку на фоне скандала с помилованием человека, причастного к преступлению на почве педофилии.

Избрание нового президента состоялось в первый день весенней сессии, открытие которой транслировалось на сайте парламента. Кандидатура 67-летнего Шуйока была выдвинута коалицией правящих партий "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" и их младших партнеров - христианских демократов, - занимающих в парламенте 135 мест из 199. При голосовании все проправительственные депутаты выступили в поддержку Шуйока, что обеспечило ему победу уже в первом туре.