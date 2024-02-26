В ООН заявили, что продолжат помогать палестинскому населению

Генсек организации Антониу Гутерриш принял к сведению заявление премьер-министра Палестины Мухаммеда Штайе о том, что он подал президенту Махмуду Аббасу прошение об отставке своего правительства, заявил официальный представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик

ООН, 26 февраля. /ТАСС/. ООН готова и дальше помогать населению Палестины преодолевать гуманитарные, политические и финансовые проблемы. Об этом заявил на брифинге официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик после того, как президент Палестины Махмуд Аббас принял отставку правительства, возглавляемого Мухаммедом Штайе.

"Генеральный секретарь [Антониу Гутерриш] принял к сведению сегодняшнее заявление премьер-министра Палестины Мухаммеда Штайе о том, что он подал президенту Аббасу прошение об отставке своего правительства. ООН готова и дальше поддерживать усилия, направленные на преодоление гуманитарных, политических и финансовых проблем, а также вызовов в сфере безопасности, с которыми сталкиваются жители Палестины", - сказал он.