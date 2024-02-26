Bloomberg: участники конференции в Париже обсудят закупку боеприпасов для Киева вне ЕС

По данным агентства, ожидается, что премьер-министр Чехии Петр Фиала представит подробный план по закупке для Украины 800 тыс. снарядов в третьих странах

НЬЮ-ЙОРК, 26 февраля. /ТАСС/. Возможность закупать боеприпасы для Киева за пределами Евросоюза будет одной из центральных тем на конференции, которая проходит в понедельник в Париже по инициативе французского лидера Эмманюэля Макрона. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

По его данным, ожидается, что премьер-министр Чехии Петр Фиала представит подробный план по закупке для Украины 800 тыс. снарядов в третьих странах.

Как ранее сообщало агентство AFP, конференция должна развеять впечатление, что дела у Киева идут плохо после неудач на поле боя. По сведениям издания, во встрече примут участие канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент Польши Анджей Дуда, а также премьер-министры около 20 стран ЕС. Ожидается, что встречу откроет по видеосвязи президент Украины Владимир Зеленский. По данным агентства Reuters, от Соединенных Штатов на конференции будет присутствовать помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен. Великобританию будет представлять глава МИД Дэвид Кэмерон.