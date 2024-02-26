В Приднестровье заявили, что съезд депутатов примет меры противодействия давлению Молдавии

Депутат Верховного совета Приднестровья Андрей Сафонов назвал целью официального Кишинева наращивание экономического и психологического давления на республику

КИШИНЕВ, 26 февраля. /ТАСС/. Предстоящий 28 февраля съезд депутатов всех уровней Приднестровья примет несколько решений, направленных на предотвращение гуманитарной катастрофы в регионе из-за нарастающего давления со стороны Молдавии. Об этом заявил в беседе с корреспондентом ТАСС депутат Верховного совета Приднестровья Андрей Сафонов, назвав сообщения в СМИ, что депутаты обратятся к Москве с просьбой включить непризнанную республику в состав РФ, информационными вбросами с целью дестабилизировать ситуацию на Днестре.

"Власти Молдавии стремятся использовать ситуацию на Украине, которая закрыла свою границу с Приднестровьем. Цель официального Кишинева - наращивать экономическое и психологическое давление на нашу республику. Съезд должен принять меры противодействия этому давлению. Слухи о том, что депутаты попросят Москву принять Приднестровье в состав РФ распространяются нашими недругами с целью отвлечь внимание от незаконных действий молдавских властей. Для принятия такого решения нет необходимости - еще в 2006 году 97% участников референдума в Приднестровье высказались за независимость и сближение с Россией", - сказал Сафонов. Он напомнил, что власти Молдавии вопреки прежним договоренностям, отменили льготы, предоставленные приднестровским компаниям при уплате таможенного налога, по сути, обложили их данью. А принятые молдавским парламентом законы "О сепаратизме", "заговоре против Молдавии" позволяют привлечь к ответственности не только любого чиновника, но и простого жителя Приднестровья.

"В Кишиневе не скрывают, что останавливаться на достигнутом не собираются и намерены наращивать его, чтобы "раскачать ситуацию" и настроить приднестровцев против руководства республики, а также против России. В этой ситуации съезд депутатов всех уровней намерен принять несколько мер, которые позволят противодействовать давлению со стороны властей Молдавии, дадут приднестровскому правительству возможность оперативно реагировать на развитие ситуации по кризисному сценарию. Думаю, делегаты съезда обратят внимание мирового сообщества на кризисную ситуацию в регионе, приняв соответствующее обращение. Будут обсуждаться и другие меры позволяющие удержать ситуацию в рамках правового поля, минимизировать угрозы дестабилизации ситуации в регионе", - заявил Сафонов.

Давление Кишинева на Тирасполь

Власти Приднестровья обвиняют руководство Молдавии в незаконном налогообложении товаров, которые импортируют предприятия региона. МИД республики направил заявление участникам переговорного формата "пять плюс два" (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина, а также наблюдатели от ЕС и США), где отмечено, что молдавское правительство "обложило приднестровскую экономику данью, которая не имеет и не может иметь никаких легитимных оснований ни в рамках существующих договоренностей, ни в контексте пресловутых общеевропейских норм и принципов".

На прошлой неделе Верховный совет (однопалатный парламент) Приднестровья по предложению Красносельского назначил на 28 февраля съезд депутатов всех уровней для обсуждения давления со стороны Кишинева. Съезд созывается на основании обращения депутатов совещательного собрания всех уровней, которые обеспокоены ухудшением социально-экономической ситуации в Приднестровье и нарушением прав его жителей. Такие собрания созывались по значимым вопросам. В 1990 году съезд провозгласил Приднестровскую Молдавскую Республику, а в 2006 году принял решение о проведении референдума, на котором подавляющее большинство высказалось за независимость и сближение с Россией.

Власти Молдавии считают решение созвать съезд депутатов всех уровней Приднестровья безосновательным. Об этом говорится в заявлении Бюро по реинтеграции при правительстве Молдавии, которое занимается переговорами по приднестровскому урегулированию. В нем молдавские власти предупредили Приднестровье "о последствиях необдуманных шагов".