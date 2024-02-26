В Сирии заявили, что прилагают усилия по созданию условий для возвращения беженцев

По словам главы МИД республики Фейсала Микдада, Запад стремится исказить имидж страны путем распространения откровенной лжи

ЖЕНЕВА, 26 февраля. /ТАСС/. Сирия отвергает попытки коллективного Запада использовать вопрос о правах человека для вмешательства во внутренние дела других государств с целью навязывания политизированных решений. Об этом заявил министр иностранных дел арабской республики Фейсал Микдад в видеообращении к участникам 55-й сессии Совета ООН по правам человека.

"Наша страна прилагает все усилия по созданию подходящих условий для возвращения беженцев на родину, - сказал он. - Однако этому процессу мешают односторонние принудительные меры, введенные США и странами Запада против Дамаска, которые обрекают сирийский народ на голод".

По словам главы МИД, Запад стремится исказить имидж Сирии путем распространения откровенной лжи. "Эта враждебная политика сопровождается актами прямой агрессии со стороны израильских войск и ВС США, которые оказывают поддержку террористическим организациям и сепаратистам, - отметил министр. - Они [США] продолжают также незаконное разграбление природных ресурсов Сирии".

Микдад подчеркнул право Сирии на восстановление суверенитета над оккупированными Голанскими высотами. "Дамаск не признает израильских мер по увековечению оккупации сирийской территории путем строительства поселений, что представляет собой вопиющее нарушение резолюций Совета Безопасности ООН", - указал он.

Принадлежавшие Сирии Голанские высоты были захвачены Израилем в 1967 году в ходе Шестидневной войны. В 1981 году Кнессет (парламент Израиля) принял закон, в одностороннем порядке провозглашающий суверенитет еврейского государства над этой территорией. Резолюцией 497 СБ ООН от 17 декабря 1981 года аннексия была признана незаконной.