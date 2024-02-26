Молдавия в СПЧ ООН обратила внимание на нарушения Израилем прав человека в Палестине

Госсекретарь МИД Владимир Кук отметил, что страна поддерживает "призывы к немедленному предоставлению народу Палестины гуманитарной помощи"

КИШИНЕВ, 26 февраля. /ТАСС/. Госсекретарь МИД Молдавии Владимир Кук обратил внимание Совета по правам человека (СПЧ) ООН на нарушения Израилем прав человека в Палестине в ходе военной операции.

"Во-первых, мы осуждаем ужасающее нападение ХАМАС на Израиль, во-вторых, обращаем внимание на массовые нарушения гуманитарного права и международных норм в области прав человека в контексте последовавшей за этим ответной операции Израиля, - заявил Кук, выступая на 55-й сессии СПЧ ООН в Женеве. - Мы поддерживаем призывы к немедленному предоставлению народу Палестины гуманитарной помощи".

В октябре прошлого года парламент Молдавии выразил поддержку Израилю и отметил его легитимное право на защиту своих граждан после атак палестинского радикального движения ХАМАС. Тогда оппозиция назвала эту реакцию однобокой и не соответствующей нейтралитету республики, предложив призвать стороны к миру и безоговорочному прекращению боевых действий. Однако авторы декларации не поддержали эти поправки.