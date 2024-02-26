В Израиле сообщили о нанесении новых авиаударов по объектам "Хезболлах" на юге Ливана

Израильские истребители нанесли удары по военным объектам движения в районе населенного пункта Аит-эш-Шааб, сообщила армейская пресс-служба

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 февраля. /ТАСС/. Израильские военные нанесли несколько новых авиаударов по объектам вооруженного крыла шиитской организации "Хезболлах" на юге Ливана. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Некоторое время назад истребители Армии обороны Израиля нанесли удары по пусковой установке в районе Кавкабы, откуда были произведены десятки запусков в направлении Голанских высот примерно час назад", - говорится в сообщении.

Кроме того, добавили в армии, в минувшие часы израильские истребители нанесли удары по военным объектам "Хезболлах" в районе населенного пункта Аит-эш-Шааб на юге Ливана.

Помимо этого, ранее в понедельник израильский танк открыл огонь по военному комплексу "Хезболлах" в ливанском поселке Кфар-Килла, проинформировали в пресс-службе.