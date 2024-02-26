В Швеции считают, что членство в НАТО способствует большей милитаризации в мире

По словам председателя антивоенной организации Svenska Freds Керстин Бергео, решение властей о вступлении в альянс было принято слишком быстро

СТОКГОЛЬМ, 26 февраля. /ТАСС/. Вступление Швеции в НАТО способствует не большей безопасности, а дальнейшей милитаризации в мире. Об этом в интервью телеканалу SVT заявила председатель антивоенной организации Svenska Freds (Шведское объединение за мир и арбитраж) Керстин Бергео, комментируя ратификацию заявки королевства в НАТО парламентом Венгрии.

"Это дорогостоящее и опасное нарушение приоритетов. Это способствует не повышению безопасности, а большей милитаризации в мире".

По ее словам, решение властей о вступлении в альянс было принято слишком быстро. "Если бы было время для тщательного анализа, возможно, мы бы сегодня не находились здесь", - подчеркнула она.

Парламент Венгрии ранее ратифицировал соглашение о вступлении Швеции в НАТО. Подавляющее большинство депутатов поддержало присоединение Швеции к Североатлантическому альянсу: 188 - за, 6 - против. Всего в венгерском парламенте 199 депутатов. Венгрия стала последней страной в НАТО, одобрившей шведскую заявку.