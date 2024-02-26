Экс-советник Елисейского дворца заявил, что Париж должен помочь заключению мира на Украине

Анри Гено считает, что, ввязываясь в украинский конфликт, Франция "отдает свою судьбу в чужие руки"

ПАРИЖ, 26 февраля. /ТАСС/. Франция должна помогать заключению мира на Украине, а не побуждать Киев к продолжению боевых действий. С таким мнением выступил бывший советник администрации французского президента Анри Гено в колонке, опубликованной в журнале Marianne.

"Помочь Украине заключить мир - в этом роль, в этом долг Франции", - заявил Гено.

Он считает, что, ввязываясь в украинский конфликт, Франция "отдает свою судьбу в чужие руки". "Вести войну до последнего украинца - перед таким искушением оказываются многие в США и Европе, - заметил политик. - Это рискованное пари, потому что мы не знаем, куда нас приведет эскалация".

"Это не наша война", - подчеркнул Гено, бывший специальным советником Николя Саркози в период его президентского правления в 2007-2012 годы.

Выступая в понедельник со вступительным словом на открывшейся в Париже конференции по оказанию помощи Украине, президент Франции Эмманюэль Макрон призвал активизировать поддержку Киеву. Он сослался на то, что положение Украины на фронте становится все более и более тяжелым.