Президент Сенегала намерен объявить всеобщую амнистию

Маки Саль отметил, что законопроект будет представлен по итогам обсуждения в совете министров политических выступлений, состоявшихся в 2021 - 2024 годах

ПРЕТОРИЯ, 26 февраля. /ТАСС/. Президент Сенегала Маки Саль заявил о намерении объявить в стране всеобщую амнистию.

"В духе национального примирения я представлю в парламент законопроект о всеобщей амнистии", - сказал он на открытии общенационального диалога по согласованию даты проведения в стране президентских выборов. Лидер заметил, что законопроект будет представлен в ближайшую среду по итогам обсуждения в совете министров политических выступлений, состоявшихся в 2021 - 2024 годах.

На минувшей неделе решением властей из сенегальских тюрем были выпущены более 300 человек, которые являются активными членами оппозиционных партий и общественных групп. Однако освобождение носило условий характер, что позволяет вернуть их в заключение при определенных обстоятельствах.

Сейчас в тюрьме находится лидер оппозиции Сенегала Усман Сонко. Он отбывает шестимесячный срок за распространение информации, порочащей имя одного из членов правительства страны. В то же время идет подготовка еще двух уголовных дел против него по подозрению в том числе в призывах к мятежу и заговоре против государства.