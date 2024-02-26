В США заявили, что довольны ратификацией протокола о приеме Швеции в НАТО

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер отметил, что страна ждет завершения процесса

ВАШИНГТОН, 26 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты приветствуют ратификацию парламентом Венгрии протокола о приеме Швеции в НАТО, но ожидают завершения всех формальностей этой процедуры. Об этом заявил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

"Мы, конечно, приветствуем сегодняшнее голосование в венгерском парламенте, с нетерпением ждем завершения [процесса ратификации], готовы к получению здесь, в Вашингтоне, всех [необходимых] документов, чтобы приветствовать Швецию как 32-го члена НАТО", - сказал Миллер. Он добавил, что "это еще не окончание процесса, так как "есть еще пара формальностей" для финального согласования членства Швеции в альянсе.

Ранее парламент Венгрии ратифицировал соглашение о вступлении Швеции в НАТО. Венгрия стала последней страной в альянсе, одобрившей шведскую заявку. Венгерское правительство внесло в парламент законопроект о вступлении Швеции в НАТО еще летом 2022 года, но депутаты положили его под сукно из-за недружественных высказываний шведских политиков в адрес Венгрии. 27 марта 2023 года венгерский парламент дал согласие на присоединение Финляндии к НАТО, но отложил рассмотрение вопроса о Швеции. Две северные страны подали свои заявки в Североатлантический альянс 18 мая 2022 года, указав, что к такому шагу их подтолкнули события на Украине.