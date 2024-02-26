В США не подтвердили и не опровергли обсуждение возможности обмена Навального

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер сообщил, что Соединенные Штаты "давно призывали к освобождению Алексея Навального"

ВАШИНГТОН, 26 февраля. /ТАСС/. Вашингтонская администрация не подтвердила, но и не опровергла сообщения СМИ, согласно которым власти США и Германии обсуждали возможность обмена с Россией заключенными, который касался бы и Алексея Навального.

"Мне нечего сказать об этом. Я не стану вдаваться в частные обсуждения. Безусловно, в том, что касается американских заложников, мы делаем все возможное для обеспечения их безопасного возвращения к семьям. Мы видели, что президент [США Джо Байден] добивался успеха на этом направлении в последние три года. Я не стану вдаваться в эти обсуждения", - ответила на просьбу подтвердить соответствующие сообщения СМИ пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в беседе с журналистами на борту самолета Байдена, который отправился из Вашингтона в Нью-Йорк на предвыборные мероприятия.

"Как я уже сказал, мы давно призывали к освобождению Алексея Навального <...>. Я не буду говорить о переговорах, которые мы ведем с кем-либо из наших дипломатических партнеров, о работе, которую мы делаем с целью освободить незаконно задержанных американцев и других людей, задержанных по всему миру", - заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер на регулярном брифинге. "Я не отрицаю этого. Я и не подтвердил это", - сказал он в связи с информацией о переговорах США и Германии.

По словам источников агентства Reuters, обсуждение этого вопроса властями США и Германии было на ранней стадии на тот момент, когда умер Навальный. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил британской газете Financial Times, что у него нет информации о якобы почти достигнутой между Берлином и Москвой договоренности об обмене Навального на осужденного в Германии россиянина Вадима Красикова.

16 февраля Управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти в колонии Навального. По данным ведомства, он после прогулки почувствовал себя плохо и потерял сознание. Медики немедленно начали оказывать помощь заключенному, реанимировать его пытались более получаса.