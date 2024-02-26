Оппозиционная партия лидирует по популярности в Словении перед выборами в Европарламент

Согласно опросу, наибольшую поддержку со стороны населения имеет ведущая оппозиционная политическая сила СДП

ЛЮБЛЯНА, 26 февраля. /ТАСС/. Словенская демократическая партия (СДП) пользуется поддержкой почти 22% населения Словении в преддверии выборов в Европарламент, назначенных на 9 июня. Об этом в понедельник сообщило Словенское агентство печати со ссылкой на результаты опроса, проведенного институтом исследований рынка и СМИ "Медиана".

Согласно опросу, в котором с 20 по 22 февраля приняли участие 724 человека, наибольшую поддержку со стороны населения имеет ведущая оппозиционная политическая сила СДП (21,8%). На втором месте располагается партия премьер-министра республики "Движение "Свобода" (15,1%), на третьем - "Левые" (4,8%), на четвертом - "Новая Словения - Христианские демократы" (4,6%). За партию "Социальные демократы" выступают 3% опрошенных.

23 февраля президент страны Наташа Пирц-Мусар подписала указ о проведении выборов депутатов от Словении в Европейский парламент 9 июня. В результате голосования словенские избиратели выберут 9 депутатов, которые будут в течение пяти лет представлять интересы республики в политическом институте Евросоюза.