В Госдепе заявили, что не обсуждают разговоры с Москвой на тему противоспутникового оружия

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер сообщил, что у США "есть возможность доставлять сообщения в Россию, и мы использовали дипломатические каналы, чтобы прояснить нашу обеспокоенность по поводу их стремления к созданию противоспутникового потенциала"

ВАШИНГТОН, 26 февраля. /ТАСС/. Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что не будет обсуждать разговоры Вашингтона и Москвы по теме противоспутникового оружия после появления слухов о якобы разработке такового Россией.

"Я не буду обсуждать эти разговоры", - сказал представитель Госдепа журналистам на брифинге. При этом Миллер указал, что у США "есть возможность доставлять сообщения в Россию, и мы использовали дипломатические каналы, чтобы прояснить нашу обеспокоенность по поводу их стремления к созданию противоспутникового потенциала".

Миллер также сообщил, что США также обсуждали эту ситуацию со своими союзниками. "Это все, что я скажу об этом", - заключил представитель Госдепа.

16 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Вашингтон пока не выходил на связь с Москвой после появления слухов о якобы разработке Россией противоспутникового оружия.

Ранее телекомпания АВС утверждала, что у Москвы якобы есть планы разместить ядерное оружие в космосе. После этого президент США Джо Байден распорядился начать диалог с РФ по якобы разработке ей противоспутникового оружия. Он поручил начать прямое дипломатическое взаимодействие с американскими союзниками и партнерами, а также со всеми другими странами в мире, чью сферу интересов это затрагивает, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Песков ранее назвал такие публикации западных СМИ уловкой Белого дома, который "пытается правдами или неправдами сподвигнуть Конгресс на голосование по законопроекту о выделении денег" Украине.