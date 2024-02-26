СМИ: премьер Словении выдвинул кандидатуру Андреи Катич на должность министра юстиции

По данным Словенского агентства печати, по итогам переговоров с партией "Социальные демократы" Роберт Голоб принял решение о выдвижении кандидатуры Андреи Катич на должность, основываясь на ее профессиональном опыте

ЛЮБЛЯНА, 26 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Республики Словения Роберт Голоб выдвинул кандидатуру Андреи Катич на должность министра юстиции страны. Об этом в понедельник сообщило Словенское агентство печати (СТА).

По данным СТА, по итогам переговоров с партией "Социальные демократы" (именно данной политической силе отведено руководство ведомством) премьер принял решение о выдвижении кандидатуры Андреи Катич на должность министра юстиции республики, основываясь на ее профессиональном опыте.

Как указывает агентство, в 1996 году Андрея Катич закончила юридический факультет Мариборского университета, после учебы устроилась на работу в муниципалитет Веленье, где с 1998 по 2014 год возглавляла администрацию. В 2014 году она была избрана депутатом. С 2015 по 2018 год занимала пост министра обороны республики в правительстве Миро Церара, с 2018 по 2020 год возглавляла министерство юстиции. Свою профессиональную карьеру Катич продолжила в администрации муниципалитета Веленье, а в январе прошлого года была назначена государственным секретарем Министерства сплоченности и регионального развития республики.

6 февраля министр юстиции Словении Доминика Шварц подала в отставку. По данным агентства, она оказалась в центре обвинений в причастности к предполагаемым нарушениям при покупке помещений, в которых располагаются суды, на востоке Любляны. Министр неоднократно подчеркивала, что она берет на себя ответственность, но при этом настаивает на сохранении своей должности по крайней мере до выяснения обстоятельств сделки, при которой, по ее словам, она была обманута.

29 января ведущая оппозиционная в республике Словенская демократическая партия (СДП) передала в парламент страны письменный запрос в отношении министра юстиции. В документе представители партии обвинили Шварц в ответственности за предполагаемые нарушения при покупке помещений для судов и в растратах в процессе реализации проекта цифровизации в сфере нотариальных услуг.