В Австрии заявили, что ЕС нужно сотрудничать с БРИКС и глобальным Югом для мира на Украине

Канцлер страны Карл Нехаммер сообщил, что "для достижения мира потребуются переговоры"

ПАРИЖ, 26 февраля. /ТАСС/. Европа должна сотрудничать со странами глобального Юга и государствами БРИКС для достижения мира на Украине путем переговоров. Об этом заявил федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер, принимающий участие в проходящей в Париже конференции в поддержку Украины.

"Для достижения мира потребуются переговоры. Для этого Европа также должна покинуть свою собственную эхо-камеру и сотрудничать с ключевыми игроками из других частей мира, такими как государства БРИКС и глобальный Юг", - написал Нехаммер на своей странице в X.

Как ранее сообщало агентство AFP, конференция должна развеять впечатление, что дела у Киева идут плохо после неудач на поле боя. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам встречи по видеосвязи. Его обращение состоялось в закрытой части заседания. В конференции в Елисейском дворце также принимают участие канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент Польши Анджей Дуда и премьер-министры около 20 стран ЕС.