26 февраля, 19:34
Военная операция на Украине

Столтенберг: отсутствие помощи со стороны США привело к тому, что ВСУ оставили Авдеевку

Нерешительность Соединенных Штатов уже оказывает влияние на ситуацию на поле боя, заявил генеральный секретарь НАТО

НЬЮ-ЙОРК, 26 февраля. /ТАСС/. Отсутствие решения Соединенных Штатов по оказанию дальнейшей помощи Киеву привело к тому, что ВСУ сдали Авдеевку. Такое мнение выразил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн

"Нерешительность США уже оказывает влияние на ситуацию на поле боя. Это не только уменьшает число боеприпасов, которое [украинские] военные получают на линии фронта. <...> Мы видели последствия этого в Авдеевке, которую украинцы оставили несколько дней назад", - указал он в эфире телеканалу CNN.

Министр обороны России Сергей Шойгу доложил 17 февраля президенту РФ Владимиру Путину о переходе Авдеевки под полный контроль российской армии. В Минобороны России подчеркнули, что вывод украинских подразделений был хаотичным. Авдеевка расположена к западу от Ясиноватой, оттуда украинские войска обстреливали близлежащие Донецк и Макеевку. Как заявили в Минобороны, войска группировки "Центр" продолжают наступательные действия на территории Донецкой Народной Республики.

Конгресс США с октября 2023 года не может одобрить новый пакет помощи для Украины. Из-за этого с конца декабря Вашингтон перестал поставлять Киеву вооружения и боеприпасы, в том числе артиллерийские снаряды. Поставки из европейских стран не могут удовлетворить потребности украинской армии. 

Теги:
УкраинаСШАРоссияСтолтенберг, ЙенсВоенная операция на Украине