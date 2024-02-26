Венгерский эксперт заявил, что вступление Швеции в НАТО вынудит Россию принимать контрмеры

Руководитель неправительственной организации "Венгерский круг мира" Эндре Шимо отметил, что, интегрируя в свой состав две нейтральные страны, "НАТО стремилась нанести еще больший ущерб безопасности России, однако еще больше навредила европейской безопасности"

БУДАПЕШТ, 26 февраля. /ТАСС/. Вступление Швеции, как и ранее Финляндии, в НАТО нанесет ущерб европейской безопасности, поскольку Россия будет вынуждена принимать ответные меры. Такое мнение высказал руководитель неправительственной организации "Венгерский круг мира" Эндре Шимо, комментируя по просьбе корреспондента ТАСС ратификацию парламентом Венгрии соглашения о вступлении Швеции в Североатлантический альянс.

Он отметил, что, интегрируя в свой состав две нейтральные страны, "НАТО стремилась нанести еще больший ущерб безопасности России, однако еще больше навредила европейской безопасности". Продолжая процесс расширения на восток, "НАТО игнорирует российские требования в области безопасности, предъявленные Вашингтону и Брюсселю в декабре 2021 года", напомнил эксперт. "Это, безусловно, вынуждает российскую сторону принимать контрмеры", - пояснил Шимо.

Руководитель "Венгерского круга мира" заявил, что считает "исторической ошибкой отказ двух стран от своего нейтралитета из-за предполагаемой, но необоснованной российской военной угрозы". По его мнению, вместо этого им следовало "заявить о своей заинтересованности в нейтралитете Украины". "Как гласит венгерская пословица, страх - плохой советчик", - отметил Шимо.

"Хельсинки и Стокгольм оказали бы хорошую услугу миру, если бы вместо вступления в НАТО призвали к компромиссу с Россией с целью создания новой европейско-евразийской системы безопасности и сотрудничества. Отталкиваясь от полезного опыта Хельсинкского процесса 1970-х годов, им следовало двигаться дальше, поскольку только коллективная безопасность гарантирует жизнь без страха", - подчеркнул руководитель венгерской общественной организации.

Он выразил сожаление в связи с тем, что "венгерская [политическая] элита поддалась давлению НАТО и согласилась на включение Швеции" в альянс. "Тем не менее я считаю важным, что венгерское правительство не отказалось от попыток убедить своих союзников в необходимости мира", - добавил Шимо.

Парламент Венгрии в понедельник подавляющим большинством голосов ратифицировал соглашение о вступлении Швеции в НАТО. Венгрия стала последней страной в альянсе, одобрившей шведскую заявку. В марте 2023 года венгерские депутаты дали согласие на вступление Финляндии в НАТО. Две северные страны заявили о желании присоединиться к этой организации 18 мая 2022 года, указав, что к такому шагу их подтолкнули события на Украине.