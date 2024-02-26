В Белом доме осудили высказывание Трампа, сравнившего себя с угнетенными темнокожими

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что стране нужно сплотиться в интересах "всех американцев", а не раскалываться ради "одного человека"

ВАШИНГТОН, 26 февраля. /ТАСС/. Белый дом назвал "вызывающими отвращение и провоцирующими раскол" в обществе высказывания бывшего президента США Дональда Трампа, который, по сути, сравнил себя с угнетенными чернокожими американцами.

"В любом контексте является пошлостью сравнение из эгоистичных соображений долгой и болезненной истории бесчеловечного обращения с чернокожими американцами с чем-то совершенно другим", - заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя упомянутые заявления Трампа. Стране нужно сплотиться в интересах "всех американцев", а не раскалываться ради "одного человека", добавила Жан-Пьер, беседуя с журналистами на борту самолета главы администрации США Джо Байдена, отправившегося из Вашингтона в Нью-Йорк на предвыборные мероприятия.

Выступая 23 февраля в штате Южная Каролина, Трамп, в частности, предположил, что темнокожие американцы рассматривают его как "подвергающуюся дискриминации" фигуру и потому симпатизируют ему.

Следующие выборы президента США пройдут 5 ноября. Представляющий Демократическую партию США Байден, которому 81 год, добивается переизбрания на высший государственный пост. 77-летний Трамп заявил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года. Байден является самым пожилым в истории президентом в истории США. Дебаты о том, следует ли ему претендовать на переизбрание ввиду преклонных лет, активизируются в стане как республиканцев, так и демократов. Часть однопартийцев Байдена публично призывает его отказаться от дальнейшего участия в избирательной кампании.