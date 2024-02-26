Байден посетит 29 февраля город в Техасе у границы с Мексикой

По словам пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, "в четверг президент Байден отправится в Браунсвилл, чтобы встретиться с сотрудниками американской пограничной службы, сотрудниками правоохранительных органов и местными руководителями"

ВАШИНГТОН, 26 февраля. /ТАСС/. Американский президент Джо Байден 29 февраля посетит город Браунсвилл (штат Техас), который находится у границы США и Мексики. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

По ее словам, "в четверг президент Байден отправится в Браунсвилл, чтобы встретиться с сотрудниками американской пограничной службы, сотрудниками правоохранительных органов и местными руководителями". "Он обсудит срочную необходимость принятия достигнутой Сенатом двухпартийной договоренности о безопасности границы. Это самый жесткий и самый справедливый за десятилетия пакет реформ по обеспечению сохранности границы", - сказала Жан-Пьер в беседе с журналистами на борту самолета Байдена, который отправился из Вашингтона в Нью-Йорк на предвыборные мероприятия.

"Президент вновь призовет республиканцев в Конгрессе к тому, чтобы они прекратили политические игры и предоставили средства, которые необходимы для увеличения числа сотрудников пограничной службы, специалистов по вопросам предоставления убежища, технологий по обнаружению фентанила и для другого", - добавила пресс-секретарь Белого дома. На вопрос о том, может ли американский лидер подписать во время этой поездки исполнительный указ, направленный на ужесточение контроля на границе США и Мексики, Жан-Пьер ответила: "Что касается исполнительного указа, мы вполне ясно давали понять, что нет такого исполнительного указа, который позволил бы достичь того, что позволяют двухпартийные договоренности в Сенате".

Жан-Пьер не комментировала сообщения, согласно которым экс-президент США Дональд Трамп, который вновь претендует на высший государственный пост страны, также посетит приграничный район в штате Техас 29 февраля. Республиканцы в Конгрессе ранее увязывали вопросы ужесточение контроля на границе США и Мексики с выделением средств на ряд других нужд, включая помощь Украине.

Следующие выборы президента США пройдут в ноябре. 25 апреля 2023 года Байден заявил, что будет добиваться переизбрания. Трамп сообщил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года.