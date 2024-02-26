В США считают реальным заключение соглашения об освобождении заложников ХАМАС

По словам руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера, страна надеется, что ХАМАС согласится

ВАШИНГТОН, 26 февраля. /ТАСС/. Вашингтон по итогам переговоров с Египтом, Израилем и Катаром полагает, что заключение соглашения по освобождению заложников, удерживаемых радикальным палестинским движением ХАМАС, возможно. Об этом заявил на брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

"Мы достигли прогресса на переговорах с Египтом, Израилем и Катаром", - сказал он. Миллер добавил, что Вашингтон "считает, что заключение сделки возможно", но отказался назвать временные рамки, в которые это будет сделано.

"Я не буду давать какое-либо [временные] оценки, потому что это зависит от [палестинского движения] ХАМАС. Мы полагаем, что сделка возможна, и надеемся, что ХАМАС согласится", - отметил представитель американского внешнеполитического ведомства.

Ранее портал Axios со ссылкой на свои источники сообщил, что на консультациях в Париже был достигнут прогресс после того, как Израиль получил предложение, согласно которому ХАМАС освобождает около 40 заложников в обмен на шестинедельный режим прекращения огня и освобождение сотен палестинских заключенных в Израиле. Прогресс, отметили собеседники Axios, может привести к более серьезным переговорам о заключении соглашения в ближайшие несколько дней. Как отмечает портал, вашингтонская администрация пытается достичь договоренностей до священного для мусульман месяца Рамадан, который в нынешнем году начинается 11 марта.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников, в том числе детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.