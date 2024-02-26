В Австрии исключили достижение мира на Украине без участия в переговорах президента РФ

Федеральный канцлер республики Карл Нехаммер также отметил, что встретился бы с Владимиром Путиным, "если это поможет"

ПАРИЖ, 26 февраля. /ТАСС/. Мира на Украине нельзя будет достичь без участия в переговорах президента России Владимира Путина. Об этом заявил федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер, принимающий участие в проходящей в Париже конференции в поддержку Украины.

"Путин также нужен за столом переговоров, потому что иначе мы не достигнем мира" - приводит слова Нехаммера портал Exxpress. "Если это будет полезно, если поможет, я бы сделал это снова", - высказался австрийский канцлер о встрече с российским президентом.

Ранее Нехаммер заявил, что Европа должна сотрудничать со странами глобального Юга и государствами БРИКС для достижения мира на Украине путем переговоров.

В апреле 2022 года Нехаммер посетил Москву. Разговор с российским лидером тогда он назвал "открытым, но жестким". Приезд австрийского канцлера в столицу стал первым визитом главы западного правительства в Москву после начала СВО. Позднее Нехаммер заявил, что не жалеет о своем решении.