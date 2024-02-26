NYT: Израиль может освободить высокопоставленных палестинцев в обмен на своих заложников

Благодаря этому стороны могут также договориться о временном прекращении огня, пишет газета

НЬЮ-ЙОРК, 26 февраля. /ТАСС/. Израильские переговорщики дали понять, что еврейское государство может освободить нескольких высокопоставленных палестинцев, которые приговорены к длительным срокам в израильских тюрьмах, в обмен на некоторых заложников, удерживаемых в секторе Газа радикальным палестинским движением ХАМАС. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

Отмечается, что о такой перемене в израильской стратегии не объявляли официально. Она может существенно повлиять на ход переговоров и убедить ХАМАС освободить израильских военных, удерживаемых в Газе с октября 2023 года. В результате может быть согласовано временное прекращение огня, отмечает издание.

Газета объясняет, что переговоры тормозило нежелание Израиля пойти на два ключевых для ХАМАС условия: постоянное прекращение огня и освобождение палестинцев, обвиненных в совершении убийств. Теперь же израильские переговорщики сообщили о согласии с предложением США по обмену 5 женщин - служащих ЦАХАЛ на 15 палестинцев, обвиненных в терроризме, отметили собеседники The New York Times, знакомые с ходом переговорного процесса. Они добавили, что продолжительность режима прекращения огня и требование ХАМАС о полном выводе израильских военных из Газы все еще обсуждаются.

Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер сообщил о прогрессе, который удалось достигнуть на переговорах с участием представителей США, Израиля, Египта и Катара. Он отказался назвать временные рамки, в которые может быть заключена сделка, но заявил, что считает соглашение достижимым. Миллер также выразил надежду, что ХАМАС согласится на сделку.

Ранее портал Axios со ссылкой на свои источники сообщил, что на консультациях в Париже был достигнут прогресс после того, как Израиль получил предложение, согласно которому ХАМАС освобождает около 40 заложников в обмен на шестинедельный режим прекращения огня и освобождение сотен палестинских заключенных в Израиле. Прогресс, отметили собеседники Axios, может привести к более серьезным переговорам о заключении соглашения в ближайшие несколько дней. Как отмечает портал, вашингтонская администрация пытается достичь договоренностей до священного для мусульман месяца Рамадан, который в нынешнем году начинается 11 марта.