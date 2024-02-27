Посол ЮАР в РФ сообщил, что присоединения к БРИКС ожидают 25 стран

Мзувукиле Джефф Макетука отметил, что следующее расширение объединения произойдет на октябрьском саммите в Казани

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. 25 государств ожидают присоединения к БРИКС, на саммите в Казани к объединению присоединятся новые члены. Об этом заявил в интервью ТАСС посол ЮАР в РФ Мзувукиле Джефф Макетука.

"В Казани [на саммите БРИКС], разумеется, к объединению присоединятся новые члены. 25 стран заявили о намерении присоединиться к БРИКС", - отметил глава диппредставительства ЮАР.

Он подчеркнул, что хотел бы быть внимательнее к формулировкам, говоря о желающих присоединиться к БРИКС. "Я не хотел бы использовать слово "подали заявку", потому что членство в БРИКС подразумевает два различных процесса. Во-первых, вы можете указать, что намерены присоединиться к объединению. Во-вторых, вы можете напрямую подать заявку. На момент 15-го саммита в Йоханнесбурге на членство были номинированы 6 стран, а всего из 23 рассматривались порядка 12. Еще 11 стран ожидают, какова будет их судьба и что произойдет в Казани", - пояснил посол.

По его оценке, к октябрьскому саммиту в Казани кандидаты на присоединение будут вне всяких сомнений, и "вопрос расширения все еще будет стоять перед БРИКС в обозримом будущем". "Следующим председателем после России будет Бразилия, которая продолжит заниматься этим вопросом до тех пор, пока лидеры не решат сделать паузу, - отметил дипломат. - А там [в Казани] будут объявлены новые члены, особенно из того блока стран, которые уже подали заявку - в нем есть, например, Алжир, Белоруссия, Пакистан и многие другие. Так что в Казани будет расширение, но все равно не будет возможности принять оставшиеся страны. Нет, это должно происходить постепенно".

Полный текст интервью будет опубликован в 09:00 мск.