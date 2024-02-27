26 февраля, 21:07,
обновлено 26 февраля, 21:34
Военная операция на Украине

Израиль сообщил о намерении передать Украине системы предупреждения о ракетных ударах

Александр Река/ ТАСС, архив
© Александр Река/ ТАСС, архив

Постпред еврейского государства при ООН Гилад Эрдан также заявил, что Иран поставляет России БПЛА, которые используются в конфликте на Украине

ООН, 27 февраля. /ТАСС/. Израиль работает над передачей Украине систем раннего предупреждения о ракетных ударах и атаках БПЛА. Об этом заявил постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан.

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"Израиль работает над тем, чтобы предоставить Украине системы раннего предупреждения" для защиты от ракетных ударов России и атак беспилотников, сказал Эрдан на заседании Генеральной Ассамблеи ООН. Он добавил, что в первую неделю после начала конфликта в феврале 2022 года еврейское государство направило Украине более 100 тонн "гуманитарного оборудования" и что "сотни украинцев прошли лечение в больницах и реабилитационных центрах Израиля".

Израильский дипломат также выступил с утверждением, что Иран поставляет России беспилотники, которые используются в конфликте на Украине. 

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