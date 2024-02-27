WP: лидер ХАМАС в Газе окружил себя "живым щитом" из заложников

Яхья Синвар скрывается в сети тоннелей на территории анклава, пишет газета

ВАШИНГТОН, 27 февраля. /ТАСС/. Лидер палестинского радикального движения ХАМАС Яхья Синвар находится в сети тоннелей на территории анклава, окруженный "живым щитом" из заложников. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на израильских и американских чиновников.

По их словам, Синвар "скрывается в тоннелях" и "окружил себя живым щитом из заложников", чтобы препятствовать продвижению операции Израиля по его захвату и ликвидации. Как отметили чиновники, его местонахождение нетрудно обнаружить. Предполагается, что лидер ХАМАС находится в сети тоннелей под своим родным городом Хан-Юнис.

Как отметили собеседники издания, нейтрализация Синвара может привести к гибели и ранениям заложников, что сведет на нет усилия по достижению договоренностей по обмену. "Речь идет не о том, чтобы определить его местонахождение, а о том, чтобы что-то с этим сделать, не рискуя жизнями заложников", - сказал израильский чиновник на условиях анонимности.

Нынешние и бывшие официальные лица Израиля неоднократно заявляли, что еврейское государство не завершит военную операцию в секторе Газа, пока Синвар не будет схвачен, убит или, по крайней мере, не сможет больше осуществлять руководство радикальным движением.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что лидер ХАМАС в Секторе Газа превратился "из лидера террористической группировки в беглеца". До этого интернет-портал на арабском языке Elaph со ссылкой на израильский источник сообщил, что лидеры ХАМАС, в том числе Синвар, могли сбежать на Синай по туннелю между городом Рафах на юге сектора и Египтом, однако израильские военные заявили, что не располагают такой информацией.