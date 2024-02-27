NBC: Израиль разрешит палестинцам покинуть Рафах и отправиться в другие районы юга Газы

При этом, отмечает телекомпания, мирным жителям не позволят вернуться в свои дома в северной части анклава

НЬЮ-ЙОРК, 27 февраля. /ТАСС/. Израиль разрешит палестинским гражданским лицам покинуть город Рафах и перебраться в другие районы южной части сектора Газа до начала военной операции. Об этом сообщила телекомпания NBC со ссылкой на израильских чиновников.

При этом, по данным телеканала, палестинцам не позволят вернуться в свои дома в северной части анклава. В Рафахе нашли убежище примерно 1,4 млн палестинцев, вынужденных покинуть свои дома в результате боевых действий.

По словам чиновников, точные районы и маршруты, по которым палестинцам скажут следовать, еще не определены.

9 февраля канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщила, что он поручил военным подготовить план эвакуации мирного населения и ликвидации оставшихся четырех батальонов радикального движения ХАМАС в Рафахе. Министр в израильском военном кабинете Бени Ганц 18 февраля заявил, что Израиль расширит военную операцию в секторе Газа на Рафах, если удерживаемые радикалами заложники не будут освобождены до конца первой декады марта. 24 февраля Нетаньяху сообщил, что вынесет в ближайшие дни на утверждение правительства план действий в городе Рафах, включающий эвакуацию гражданского населения.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш ранее заявил, что наземная военная операция Израиля в Рафахе поставит крест на усилиях ООН по оказанию гуманитарной помощи населению сектора Газа.