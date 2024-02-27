Посол ЮАР в РФ: ЕС в личных контактах признает необходимость компромисса по Украине

Мзувукиле Джефф Макетука выразил надежду на то, что президент Украины Владимир Зеленский согласится на переговоры с лидером России Владимиром Путиным

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Представители стран Европейского союза в личных контактах признают необходимость компромисса по Украине. Об этом заявил в интервью ТАСС посол ЮАР в РФ Мзувукиле Джефф Макетука.

"Мы очень надеемся, что [президент Украины Владимир] Зеленский согласится на переговоры с [президентом РФ Владимиром] Путиным, это было бы достойным шагом, - сказал дипломат. - Когда я общаюсь со своими коллегами из ЕС, я могу вас заверить - все признают, что необходим будет какой-то компромисс". "Без этого не бывает переговоров", - добавил посол.

Российские власти неоднократно заявляли о готовности вести переговоры с Украиной об урегулировании конфликта. При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обращала внимание, что главными препятствиями являются законодательно закрепленная указом Зеленского невозможность переговоров с президентом России Владимиром Путиным, а также украинские инициативы, "свидетельствующие о полной оторванности официального Киева от современных реалий", включая требование вывода российских войск из Донбасса и Новороссии.

О переговорах

Первые после начала специальной военной операции переговоры РФ и Украины прошли в начале марта 2022 года в Белоруссии, однако ощутимых результатов не принесли. 29 марта 2022 года состоялся очередной раунд в Стамбуле, когда Москва впервые получила от Киева зафиксированные на бумаге принципы возможного будущего соглашения. В него входили в том числе обязательства по нейтральному, внеблоковому статусу Украины и ее отказу от размещения на своей территории иностранных вооружений, включая ядерное.

Российские войска на киевском и черниговском направлениях были отведены, однако после этого переговоры по урегулированию оказались полностью заморожены. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, Киев отказался от договоренностей. А в октябре того же года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о невозможности проведения переговоров с Путиным.

В ноябре руководитель фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия в интервью украинскому телеканалу "1+1" в ответ на вопрос о том, почему Киев отказался от переговоров с Москвой в 2022 году, заявил, что когда украинская делегация вернулась из Стамбула, в Киев приехал занимавший в то время пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон и сказал: "Мы вообще не будем с ними ничего подписывать". Глава правительства также предложил "просто воевать".

Полный текст интервью будет опубликован в 09:00 мск.