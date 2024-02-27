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Военная операция на Украине

Премьер Греции заверил, что об отправке сил европейских стран на Украину не идет речи

Кириакос Мицотакис также подчеркнул, что этот вопрос "для Греции не существует"

АФИНЫ, 27 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заверил, что речи об отправке сил европейских стран - членов НАТО на Украину не идет. Об этом он заявил греческому телеканалу ERT-news по итогам проводившейся в Париже конференции в поддержку Украины в Елисейском дворце.

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"Поскольку я слышал различные комментарии от моих коллег по вопросам, которые, возможно, обсуждались в зале, я хочу заверить, что речь не идет об отправке сил, европейских сил НАТО внутрь Украины, этот вопрос для Греции не существует. И я полагаю, что его не существует для подавляющего большинства моих коллег", - сказал премьер-министр. "Подобная дискуссия также отвлекает от сути наших усилий по практической поддержке Украины на данный момент", - добавил Мицотакис.

Он отметил, что участники конференции подтвердили единство и свою решимость поддержать Украину, чтобы она могла наилучшим образом защищаться. "И я думаю, что мы достигли вывода насчет структуры [поддержки], которая, я сказал бы, не сильно отличается от решений, которые мы приняли в Европейском совете о том, как эта помощь может на практике иметь более существенный и полезный результат для Украины", - сказал Мицотакис.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ранее по итогам экстренного заседания правительства республики перед своим отбытием на встречу по Украине в Париже заявил журналистам, что некоторые государства - члены Евросоюза и НАТО рассматривают возможность отправки своих военнослужащих на Украину на основе двусторонних соглашений с Киевом. Он подчеркнул, что Словакия ни в коем случае не пошлет своих солдат на Украину. Накануне политик проинформировал, что не пойдет на это, даже если из-за этого лишится поста премьера. По его мнению, решение привело бы "к громадной эскалации напряженности". Фицо вновь повторил, что стратегия Запада на Украине не работает. 

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