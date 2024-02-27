Макрон заявил о создании коалиции по поставкам дальнобойного вооружения Украине

Президент Франции напомнил, что ранее было создано восемь коалиций, посвященных передаче Киеву отдельных видов боеприпасов

ПАРИЖ, 27 февраля. /ТАСС/. Западные союзники Украины создали коалицию по поставкам Киеву дальнобойного вооружения. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон после завершения конференции по поддержке Украины, которая прошла в Париже.

"Мы создаем девятую коалицию, которая будет заниматься поставками ракет и бомб средней и большой дальности", - сказал Макрон в ходе пресс-конференции, которая транслировалась на странице Елисейского дворца в X (ранее Twitter).

Французский лидер напомнил, что ранее было создано восемь коалиций, посвященных поставкам отдельных видов боеприпасов.

В конференции в Елисейском дворце приняли участие канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент Польши Анджей Дуда и премьер-министры около 20 стран ЕС. Соединенные Штаты на встрече представлял помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен, а Великобританию - глава МИД Дэвид Кэмерон.