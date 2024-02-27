Постпред Израиля в ГА ООН возмутился планируемому приезду делегации ХАМАС в РФ

Гилад Эрдан назвал Россию "одним из немногих мест за пределами Ближнего Востока, где террористов" этого движения "встречают с красной ковровой дорожкой даже после 7 октября 2023 года"

ООН, 27 февраля. /ТАСС/. Постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан выразил недовольство в связи с приездом, как ожидается, делегации радикального палестинского движения ХАМАС в Россию.

"На этой неделе Россия примет в Москве делегацию ХАМАС. И это произойдет не в первый раз. Россия - одно из немногих мест за пределами Ближнего Востока, где террористов ХАМАС <...> встречают с красной ковровой дорожкой даже после 7 октября [2023 года]", - сказал он, выступая в Генеральной Ассамблее всемирной организации.

16 февраля спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов сообщил ТАСС, что межпалестинская встреча будет проведена в Москве с 29 февраля по 1-2 марта.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников, в том числе детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.