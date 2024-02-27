Макрон заявил, что Запад планирует привлечь третьи страны для поставки боеприпасов Киеву

Президент Франции назвал "приоритетом приоритетов" снабжение Украины боеприпасами

ПАРИЖ, 27 февраля. /ТАСС/. Западные союзники Украины намерены изучить возможность привлечения третьих стран для поставок боеприпасов Киеву. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон после завершения конференции по поддержке Украины, которая прошла в Париже.

"Поставка боеприпасов Украине - это приоритет приоритетов. Мы намерены использовать до конца наши запасы и составим перечень третьих стран, которые могли бы быть привлечены к поставкам боеприпасов", - сказал Макрон в ходе пресс-конференции, которая транслировалась на странице Елисейского дворца в X (ранее Twitter).

В конференции в Елисейском дворце приняли участие канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент Польши Анджей Дуда и премьер-министры около 20 стран ЕС. Соединенные Штаты на встрече представлял помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен, а Великобританию - глава МИД Дэвид Кэмерон.