Байден заявил, что соглашение о прекращении огня в Газе может быть достигнуто к 4 марта

Президент США отметил, что работа в этом направлении все еще ведется

НЬЮ-ЙОРК, 27 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден надеется, что соглашение о прекращении огня в секторе Газа будет достигнуто к следующему понедельнику, 4 марта. Об этом в понедельник сообщил пресс пул Белого дома.

"Я надеюсь, что к концу выходных <...>. Мой помощник по национальной безопасности [Джейк Салливан] говорит мне, что мы близки [к соглашению о прекращении огня], но мы еще не закончили. Я надеюсь, что к следующему понедельнику мы заключим соглашение о прекращении огня", - отметил президент.

Ранее портал Axios со ссылкой на свои источники сообщил, что на консультациях в Париже был достигнут прогресс после того, как Израиль получил предложение, согласно которому ХАМАС освобождает около 40 заложников в обмен на шестинедельный режим прекращения огня и освобождение сотен палестинских заключенных в Израиле. Прогресс, отметили собеседники Axios, может привести к более серьезным переговорам о заключении соглашения в ближайшие несколько дней. Как отмечает портал, вашингтонская администрация пытается достичь договоренностей до священного для мусульман месяца Рамадан, который в 2024 году начинается 11 марта.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников, в том числе детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.