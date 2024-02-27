Сухопутные войска США подготовили доклад о ВС РФ и российской военной доктрине

Документ распространяется с подписью "Знаете ли вы своего врага?" в социальных сетях американской армии

ВАШИНГТОН, 27 февраля. /ТАСС/. Армия (сухопутные войска) США опубликовала доклад о Вооруженных силах РФ и их предполагаемой тактике в случае масштабного конфликта, при этом в документе не уделяется внимание специальной военной операции на Украине.

280-страничный документ под названием "Русская тактика" описывает "тактику России для использования в армейской подготовке, профессиональном обучении и развитии лидеров". Авторы отметили, что доклад рассматривает военную доктрину РФ "с акцентом на сухопутные войска и тактические операции в наступлении, обороне и смежных областях" и "служит основой для понимания того, как действуют российские сухопутные войска в тактических операциях". Американские военные утверждают, что в нем фигурируют "российские тактические концепции, которые применяются на тренировках и учениях, в основном для крупномасштабных военных операций".

Авторы публикации подчеркивают, что в ней не отражены методы ведения ВС РФ боевых действий на Украине, поскольку для определения расстановки сил и влияния конфликта на военную доктрину "потребуется некоторое время".

Документ распространяется с подписью "Знаете ли вы своего врага?" в социальных сетях американских сухопутных войск.