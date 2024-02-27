Президент Сенегала признался, что хочет проведения выборов до зимы

Маки Саль также вновь призвал политические силы страны к диалогу

РАБАТ, 27 февраля. /ТАСС/. Президент Сенегала Маки Саль признался, что его заветным желанием является проведение выборов главы государства до наступления следующей зимы. Он выступил на сессии общенационального диалога, который стартовал 26 февраля в городе Диамниадио, расположенном в 36 км от Дакара.

"Мое пожелание, мое самое заветное желание - провести президентские в кратчайший срок, до следующей зимы. Правительство уже работает над тем, чтобы безупречно технически организовать выборы", - цитирует его информационное агентство Agence de presse sénégalaise.

Призыв к диалогу и ответственности

Президент вновь призвал политические силы страны к диалогу. "Давайте вести диалог, давайте оставаться спокойными, ответственными, прагматичными и эффективными", - сказал Саль, выступая в Диамниадио. "[Сенегальцам] нужно преодолеть самих себя и подняться до уровня Сенегала, которого мы хотим. Сенегала мира и стабильности. Это то, что подтвердит наше величие как единой нации", - подчеркнул он.

Целью мероприятия, организованного по инициативе Саля, является определение даты президентских выборов и обеспечение преемственности власти после того, как 2 апреля истечет срок полномочий нынешнего главы государства.

Перенос выборов на декабрь отменен

3 февраля в телеобращении к нации Саль объявил, что переносит президентские выборы из-за "неразберихи с кандидатами". По его словам, парламент создал комиссию для расследования причин, по которым отвергли заявки некоторых политиков на участие в выборах.

Парламент Сенегала одобрил перенос президентских выборов с 25 февраля на 15 декабря и продлил полномочия действующего президента, истекающие 2 апреля. Однако на заседании 15 февраля Конституционный совет признал незаконными эти решения и отменил их. Он призвал власти как можно скорее провести в стране президентские выборы.

20 февраля Конституционный совет Сенегала утвердил список из 19 кандидатов на пост президента страны. Тем временем, сторонники оппозиции проводят уличные акции с требованием скорее назначить дату выборов.