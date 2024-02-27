Блинкен обсудил энергетическую безопасность с главой МИД Польши

Также стороны обсудили углубление двусторонних отношений в области обороны и гражданской ядерной энергетики, сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер

ВАШИНГТОН, 27 февраля. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил вопросы энергетической безопасности с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским. Об этом сообщается в распространенном в понедельник письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллера.

Как отмечается в заявлении, Блинкен и Сикорский обсудили "углубление двусторонних отношений по широкому спектру взаимных интересов", в том числе в области обороны, энергетической безопасности и гражданской ядерной энергетики.