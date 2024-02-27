В Греции сообщили, что ЕС согласовал выработку мер по конфискации прибыли от активов РФ

Ожидается, что благодаря этому будет получено до €60 млрд, которые в дальнейшем передадут Украине, сообщил спецпосланник Греции по Украине Спирос Лампридис

БРЮССЕЛЬ, 27 февраля. /ТАСС/. Руководство Евросоюза договорилось разработать меры, которые позволят конфисковать прибыль от замороженных российских активов для создания фонда помощи Киеву, этот процесс займет несколько месяцев. Об этом AFP сообщил спецпосланник Греции по Украине Спирос Лампридис.

"Мы собираемся это сделать [разработать меры по конфискации активов РФ]. Думаю, это вопрос нескольких месяцев", - сказал он, добавив, что эти мероприятия позволят получить от €50 до €60 млрд, которые будут впоследствии переданы Украине.

Лампридис также считает, что изъятие прибылей от активов является более тонкой и безопасной мерой, чем конфискация самих активов, на которой настаивают США и Великобритания. Реализация предложений Вашингтона и Лондона, по его словам, привела бы к серьезному подрыву доверия со стороны третьих стран и побудила бы их воздержаться от хранения собственных активов на Западе.

ЕС, Канада, США и Япония заморозили активы России в размере около $300 млрд. Из них около $5-6 млрд находятся в Соединенных Штатах, а большая часть - в Европе, в том числе на международной площадке Euroclear в Бельгии. Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва примет меры, в том числе зеркального характера, в случае реализации угроз Запада конфисковать российские активы.

1 февраля участники саммита ЕС утвердили предложение Еврокомиссии, которое предполагает использование доходов от замороженных активов России для частичного финансирования программы бюджетной помощи Украине в размере €50 млрд на период до 2027 года.

Агентство Bloomberg сообщило 4 февраля со ссылкой на источники, что Группа семи и Евросоюз обсуждают возможность использования более $250 млрд замороженных активов Центробанка РФ для обеспечения восстановления Украины.