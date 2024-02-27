Мадуро заявил, что США вызвали вооруженный конфликт на Украине

Президент Венесуэлы также обвинил Соединенные Штаты в том, что они отказываются брать на себя ответственность за начало этого конфликта

КАРАКАС, 27 февраля. /ТАСС/. США превратили Украину в угрозу России и являются виновниками вооруженного конфликта на Украине. Об этом заявил в понедельник президент Венесуэлы Николас Мадуро в программе телеканала Venezolana de Televisión "С Мадуро плюс".

"США установили базы центрального разведывательного управления и взяли под контроль Украину, чтобы атаковать Россию", - указал президент. Он подчеркнул, что "Украину превратили в угрозу для России, и это объясняет конфликт, в котором сегодня мы находимся". Мадуро отметил, что США "отказываются признать, что являются виновниками этого конфликта" и выразил надежду на урегулирование сложившегося положения.