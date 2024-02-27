Посол ЮАР в РФ допустил, что республика покинет БРИКС в случае победы оппозиции на выборах

Мзувукиле Джефф Макетука пояснил, что некоторые оппозиционные партии негативно относятся к России

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. ЮАР может изменить свой внешнеполитический курс и выйти из БРИКС в случае, если к власти после выборов президента придет оппозиция. Об этом заявил в интервью ТАСС посол ЮАР в РФ Мзувукиле Джефф Макетука.

"Если официальная оппозиция победит на выборах, произойдут изменения во внешнеполитической позиции Южной Африки. Велика вероятность, что, если это произойдет, Южная Африка будет выведена из БРИКС. Примерно таким же образом, как это произошло в Аргентине", - сказал он, отвечая на вопрос, как исход выборов в Южной Африке может изменить характер политического и экономического партнерства с Россией.

Как отметил дипломат, это связано с тем, что группа оппозиционных партий в Южной Африке настроен враждебно по отношению к России. "Это должны проанализировать в России. Не мне анализировать политические партии Южной Африки для России. Ваш посол в Претории был бы тем, кто дал бы лучший ответ на этот вопрос", - добавил он.

"Если по результатам выборов правящая партия, то есть "Африканский национальный конгресс", победит на выборах, никаких изменений не произойдет, в этом я могу вас заверить. Но если к власти придет одна из оппозиционных партий, я ничего не могу гарантировать. Главной оппозиционной партией является "Демократический альянс", и если она сможет победить на выборах, я думаю, расклад изменится. Такова реальность. Потому что главная оппозиционная партия не является другом России", - резюмировал Макетука.

Ранее президент ЮАР Сирил Рамапоса постановил, что всеобщие выборы в ЮАР состоятся 29 мая 2024 года. В ЮАР лидер победившей на всеобщих выборах партии становится новым президентом страны. Правящая в ЮАР партия "Африканский национальный конгресс" уже утвердила Рамапосу своим кандидатом на пост президента.

Полный текст интервью будет опубликован в 09:00 мск.