СМИ: старший сын Трампа получил письмо с подозрительным порошком

Пока неизвестно, что было в письме, но вещество не является "смертельно опасным", пишет The Daily Beast

НЬЮ-ЙОРК, 27 февраля. /ТАСС/. Старший сын экс-президента США Дональд Трамп - младший получил по почте конверт с неизвестным порошком. Об этом в понедельник сообщило американское издание The Daily Beast со ссылкой на представителя политика.

По словам представителя Трампа-младшего, власти пока не выяснили, что конкретно было в письме, однако они заявили, что порошок не является "смертельно опасным".

Как отмечает издание со ссылкой на источники, политик открыл письмо в своем доме во Флориде, после чего белый порошок разлетелся по комнате. Возле дома Трампа-младшего, как указывает The Daily Beast, были замечены пожарные машины и люди в защитных костюмах.

В марте 2016 года ФБР и сотрудники нью-йоркской полиции проводили расследование в связи с адресованным среднему сыну Трампа Эрику письмом с угрозами. В нем тоже содержался белый порошок, который, как показал впоследствии анализ, был безвредным. Конверты с неизвестным порошком ранее приходили по почте и в Trump Tower, служившую резиденцией Дональду Трампу в период предвыборной кампании 2016 года. Однако, как следует из рассказа Эрика Трампа Fox News, таких угрожающих посланий членам семьи президента было больше, чем об этом сообщалось ранее, а адресованы они были всем Трампам. В 2018 году Эрик также заявлял об угрозах в адрес близких - его родственники получили корреспонденцию с неизвестным порошком.